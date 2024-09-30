Вирус на плюс: россиян атакует троян с имитацией уведомлений от банков

У всех, кто сталкивался с такой схемой, смартфон был на Android, а антивируса на нем не стояло, уточнили в АРФГ. Там предположили, что вирус попал на телефон, поскольку человек скачал нелицензионное программное обеспечение (ПО) или зашел на зараженный сайт. Подобные приложения могут распространяться через фишинговые ссылки, которые рассылаются различными способами — через мессенджеры, электронную почту или СМС, добавили в Infosecurity.