В маркетплейсах РФ появилась палка «для сбития самокатчиков»

В качестве доказательства канал опубликовал скриншот с карточкой товара. Судя по нему, палка носит маркетинговое название Nunchaku. Товар представляет собой слегка изогнутый лакированный кусок толстой ветки. Утверждается, что при попадании цели «разлетаются как кегли».
В описании указано, что палка является мультифункциональной. То есть она годится не только для бросков в самокаты, но и «для битья крапивы».
Товар находится в категории «Спорт и отдых» и относится к разделу «Оружие». Стоимость инвентаря редакцией «Лобушкин молнит» не раскрывается, также ее не видно на скриншоте с карточкой товара.
Корреспонденту «Газеты.Ru» не удалось найти данный товар или его аналоги на популярных российских маркептлейсах.