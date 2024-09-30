В Госдуме предложили создать единую биржу БРИКС

«Не менее важно и то, что создание единой биржи будет способствовать инновационному развитию и модернизации экономик стран БРИКС. Новая биржа станет площадкой для внедрения передовых технологий, таких как блокчейн и искусственный интеллект, которые могут существенно повысить прозрачность, эффективность и безопасность торговых операций. Это также откроет новые возможности для привлечения инвестиций и развития финансовых рынков внутри блока. Именно клиринговые расчеты могут стать основой для операций на этой бирже, предлагая странам-участницам совершать сделки с минимальными валютными рисками и затратами. Использование клиринга позволяет значительно снизить зависимость от третьих валют, в первую очередь от доллара, который до сих пор доминирует в международной торговле. Вместо использования конвертации национальных валют через доллар США, страны могут проводить расчеты напрямую, основываясь на взаимном зачете обязательств», — подчеркнул он.