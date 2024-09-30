Силуанов раскрыл, в каких случаях будет использоваться ФНБ

В 2025 году правительству поручено выделить не менее 300 млрд руб. из ФНБ на строительства высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. В этом году, как рассказывали в Минэкономразвития, из ФНБ планировали профинансировать проекты на сумму 880 млрд руб., в том числе завод «Газпрома» по сжижению газа в Усть-Луге. В июне нефтекомпания оценивала статус готовности комплекса в 32,3%.