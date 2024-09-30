Россиянам рассказали, кому повысят пенсии в октябре

Она напомнила, что пенсии военнослужащим в запасе изначально хотели повысить на 4,5 процента, но затем решили индексировать на 5,1%.
«Но для каждого сумма индексации будет разной, поскольку она зависит от звания, выслуги лет и денежного довольствия военнослужащего», — указала эксперт.
В стандартном режиме удвоят фиксированную часть страховой пенсии тем, кому в августе исполнилось 80 лет. То же касается тех, кто получил инвалидность первой группы. Прибавка составит 8134 рубля. Все начисления делаются автоматически, заключила Иванова-Швец.