Россиянам рассказали, кому повысят пенсии в октябре

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Повышение пенсий с 1 октября коснется военных пенсионеров, граждан, которым в сентябре исполнилось 80 лет и тех, кто получил инвалидность первой группы, рассказала в интервью агентству «Прайм» доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управления человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.