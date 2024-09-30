Россия опустилась на третье место среди экспортеров товаров в Индию

Однако такое месячное сокращение привело к тому, что Россия опустилась на третье место среди основных поставщиков товаров в Индию, уступив ОАЭ. Те в августе, наоборот, увеличили продажи товаров на 6% — до 5,7 миллиарда долларов. Последний раз ОАЭ обгоняли Россию по поставкам товаров в Индию в феврале этого года. Китай остался лидером по поставкам товаров в Индию с объемом в 10,3 миллиарда долларов.