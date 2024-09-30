Расходы бюджета на нацпроекты в 2025 году составят 5,7 триллиона рублей

«Проект федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов направлен на реализацию национальных целей развития. На мероприятия нацпроектов предусматривается более 40 триллиона рублей средств федерального бюджета в течение 6 лет. По сравнению с действующими в 2019—2024 годах нацпроектами финансирование в части федерального бюджета увеличено практически в 2 раза», — сообщил Минфин.