Расходы бюджета на нацпроекты в 2025 году составят 5,7 триллиона рублей

«Проект федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов направлен на реализацию национальных целей развития. На мероприятия нацпроектов предусматривается более 40 триллиона рублей средств федерального бюджета в течение 6 лет. По сравнению с действующими в 2019—2024 годах нацпроектами финансирование в части федерального бюджета увеличено практически в 2 раза», — сообщил Минфин.
Согласно документу, в бюджетной трехлетке на финансирование новых нацпроектов в 2025, 2026 и 2027 годах предусмотрено 5,7 триллиона рублей, 6,2 триллиона и 6,3 триллиона рублей соответственно.
О запуске новых национальных проектов президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2024 года, оглашая послание Федеральному собранию. А весной кабмин в соответствии с поручениями главы государства подготовил перечень из 19 нацпроектов по четырем направлениям: «технологический суверенитет», «инфраструктура», «социальная поддержка» и «экономическое развитие», которые будут реализовываться в период до 2030 года.
Нацпроекты призваны способствовать достижению национальных целей развития РФ. К ним относятся сохранение населения, укрепление здоровья и повышение их благополучия, поддержка семьи, реализация потенциала каждого человека и развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности, комфортная и безопасная среда для жизни, экологическое благополучие, устойчивая и динамичная экономика, технологическое лидерство и цифровая трансформация управления, экономики и социальной сферы.