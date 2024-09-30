Путин подписал закон, уточняющий систему оплаты неиспользованных отгулов

Согласно изменениям в Трудовой кодекс РФ, будет использован день отдыха в течение одного года с момента работы в выходной или праздничный день. Кроме того, предусматривается возможность присоединить этот день к основному отпуску.
Если на день увольнения у сотрудника есть неиспользованный день отдыха, ему будет выплачиваться разница между оплатой работы в выходной или нерабочий праздничный день и фактически произведенной оплатой работы в этот день. Указанную разницу работодатель будет обязан выплатить сотруднику за все накопленные дни отдыха за работу в выходные.