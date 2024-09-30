Пенсионерам запланировали индексацию выплат с 1 января

С 1 января 2025 года страховые пенсии в России планируется увеличить на 7,3%. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета Социального фонда России (СФР) на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, внесенном в Государственную Думу. Одинаковое повышение коснется как неработающих пенсионеров (им выплаты индексируют ежегодно), так и работающих — для них это будет первая индексация с 2015 года. Ранее закон о возобновлении индексации пенсий работающих пенсионеров подписал президент Владимир Путин. В результате такого перерасчета средний размер страховой пенсии по старости увеличится до 24 тыс. руб., следует из материалов к проекту бюджета. По состоянию на середину 2024 года средний размер страховой пенсии у работающих и неработающих пенсионеров составлял около 21 тыс. руб.