Крупнейший производитель стали в Британии прекращает работу

Последняя доменная печь прекратит работу в понедельник в 17.00 вечера (19.00 мск), тогда же на предприятии будет изготовлена последняя сталь, передаёт Sky News. Собственное производство в Порт-Толботе будет приостановлено на несколько лет, пока Tata Steel будет переходить на более экологически чистые электродуговые печи. Ожидается, что новое оборудование будет введено в эксплуатацию в 2028 году, сообщает телеканал.