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Крупнейший производитель стали в Британии прекращает работу

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Крупнейший производитель стали в Британии, индийская сталелитейная компания Tata Steel, остановит в понедельник работу последней доменной печи на своём заводе в Уэльсе, прекращая таким образом производство спустя более века, сообщает телеканал Sky News.

Источник: Reuters

«Крупнейший в Великобритании сталелитейный завод остановит сегодня производство после более чем ста лет, что приведет к потере тысяч рабочих мест в Южном Уэльсе», — говорится в сообщении телеканала.

Речь идёт о заводе в уэльском городе Порт-Толбот, который является крупным центром черной металлургии. Решение о прекращении использования доменных печей было принято с целью сократить выбросы углерода в окружающую среду и перейти к более «экологически чистому» производству.

Последняя доменная печь прекратит работу в понедельник в 17.00 вечера (19.00 мск), тогда же на предприятии будет изготовлена последняя сталь, передаёт Sky News. Собственное производство в Порт-Толботе будет приостановлено на несколько лет, пока Tata Steel будет переходить на более экологически чистые электродуговые печи. Ожидается, что новое оборудование будет введено в эксплуатацию в 2028 году, сообщает телеканал.

При этом, как отмечается в материале, завод не прекратит полностью свою работу — на предприятии продолжится прокатка стальных слябов, импортированных из других стран.

Переход на «зеленое» производство обойдётся Tata Steel в 1,25 миллиарда фунтов стерлингов, 500 миллионов из которых выделило британское правительство, напоминает Sky News. Около трёх тысяч человек потеряют работу в связи со сворачиванием производства.