Глава Мосбиржи Денисов покидает пост

«Виктор Жидков возглавит Московскую биржу на время выбора кандидата и принятия решения о назначении председателя правления Московской биржи. В связи с этим Наблюдательный совет Национального расчетного депозитария (НРД) 1 октября 2024 года рассмотрит вопрос об освобождении Виктора Жидкова с должности руководителя НРД», — добавляется там же.