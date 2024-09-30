Глава Мосбиржи Денисов покидает пост

«Юрий Денисов покидает пост председателя правления Московской биржи. Соответствующее решение о прекращении полномочий с 30 сентября 2024 года принял Наблюдательный совет компании», — указывается в сообщении.
«Виктор Жидков возглавит Московскую биржу на время выбора кандидата и принятия решения о назначении председателя правления Московской биржи. В связи с этим Наблюдательный совет Национального расчетного депозитария (НРД) 1 октября 2024 года рассмотрит вопрос об освобождении Виктора Жидкова с должности руководителя НРД», — добавляется там же.
Как указано в сообщении торговой площадки на сайте раскрытия информации, по решению набсовета биржи Виктор Жидков назначен предправления Мосбиржи со 2 октября 2024 года до 31 марта 2025 года.
«По вопросу 5 повестки дня: “Об избрании Председателя Правления ПАО Московская Биржа и утверждении условий трудового договора с ним”: избрать Жидкова Виктора Олеговича единоличным исполнительным органом (назначить Председателем Правления) ПАО Московская Биржа на срок с 02.10.2024 по 31.03.2025 (включительно). Результаты голосования: решения приняты», — сообщается там же.