ФНС усилит контроль за онлайн-казино

Так, налоговая служба хочет получить доступ к информационно-аналитической системе противодействия проведению незаконных азартных игр и лотерей в интернете.
Цена контракта — 63 млн рублей. Исполнитель должен будет предоставить соответствующее программное обеспечение и при необходимости оказывать техподдержку до 2025 года. Победитель уже определен, им стал «Инцидент центр».
Как следует из документов к контракту, доступ к системе нужен для реализации ФНС полномочий по поиску подозрительных веб-ресурсов, проведению их экспертизы на предмет нарушения требований законодательства, а также необходимостью ограничения доступа к таким сайтам.
Ранее, 26 июля, сообщалось, что оборот нелегального сегмента азартных игр в России составляет около 300 млрд рублей, или 25% от легального сегмента. Это следует из данных Торгово-промышленной палаты. В теневой рынок азартных игр в основном входят онлайн-казино, спортивный тотализатор и букмекерские онлайн-ресурсы. Тогда же отмечалось, что группа депутатов в осеннюю сессию приступит к работе над законопроектом, запрещающим продвижение в стране букмекерских контор.