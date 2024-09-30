ФНС усилит контроль за онлайн-казино

Ранее, 26 июля, сообщалось, что оборот нелегального сегмента азартных игр в России составляет около 300 млрд рублей, или 25% от легального сегмента. Это следует из данных Торгово-промышленной палаты. В теневой рынок азартных игр в основном входят онлайн-казино, спортивный тотализатор и букмекерские онлайн-ресурсы. Тогда же отмечалось, что группа депутатов в осеннюю сессию приступит к работе над законопроектом, запрещающим продвижение в стране букмекерских контор.