ФАС и ЦБ обсуждают новые требования к рекламе вкладов

Вклады — следующие на очереди после кредитов в вопросе регулирования рекламы, подчеркнула замруководителя ФАС. Сейчас служба фиксирует большое количество нарушений в продвижении именно этих продуктов, что может ускорить разработку законодательства по части этой проблемы.