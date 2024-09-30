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ФАС и ЦБ обсуждают новые требования к рекламе вкладов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Центробанк (ЦБ) работают над требованиями к рекламе банковских вкладов, сообщила в интервью «Известиям» заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Карина Таукенова. По ее словам, обсуждается вариант создания аналога обязательства по отображению полной стоимости кредита (ПСК).

Источник: Андреев Владимир/URA.RU/ТАСС

«Сейчас мы работаем над аналогом ПСК для рекламы вкладов совместно со Службой по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ», — заявила Карина Таукенова.

Вклады — следующие на очереди после кредитов в вопросе регулирования рекламы, подчеркнула замруководителя ФАС. Сейчас служба фиксирует большое количество нарушений в продвижении именно этих продуктов, что может ускорить разработку законодательства по части этой проблемы.

ФАС поддерживает законопроект, который предлагает заменить дисклеймеры с указанием всех условий кредита в рекламе на размещение ссылки на сайт банка с призывом изучить все условия кредита вместе с предупредительной фразой «Оценивайте свои финансовые возможности и риски», добавила Карина Таукенова.

Банки предлагали внедрить аналогичное требование и к продвижению вкладов, однако есть разница: содержание рекламы кредитов уже скорректировано требованиями по ПСК. По депозитам такого принципа пока нет, поэтому ФАС не поддерживает эту идею, заключила замруководителя службы.

С 23 октября 2023 года вступили в силу требования по отображению диапазона ПСК в рекламе кредитов, напомнила Карина Таукенова. После этого объем рекламы финансовых таких продуктов с указанием ставок практически свелся к нулю, отметила она.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«ФАС однозначно за повышение штрафов в рекламе финансовых услуг».