ЦБ впервые за пять месяцев поднял официальный курс доллара выше ₽93

Центральный банк России установил официальный курс доллара США на вторник, 1 октября, на уровне ₽93,2221, евро — ₽104,1735, юаня — ₽13,2425. Об этом сообщается на сайте регулятора. В предыдущий раз официальный курс доллара США превышал ₽93 более пяти месяцев назад — 24 апреля, а курс евро не поднимался выше ₽104 с 6 октября 2023 года.
На минувшие выходные и понедельник, 30 сентября, Центробанком были установлены следующие курсы валют: официальный курс доллара США — ₽92,7126, евро — ₽103,4694, юаня — ₽13,2163. Таким образом, доллар подорожал на 50,95 коп., евро — на 70,41 коп., юань прибавил 2,62 коп.
С середины июня 2024 года для расчета официальных курсов доллара и евро ЦБ использует данные банковской отчетности по сделкам на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день. Ранее Банк России устанавливал официальные курсы доллара США, евро и юаня по отношению к рублю на основе данных Мосбиржи о средневзвешенных курсах этих валют к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 мск.
Официальные курсы ЦБ доллара и евро используются для расчетов по контрактам на срочном рынке Московской биржи, в том числе по фьючерсным контрактам на пары доллар/рубль (Si), евро/рубль (Eu), доллар/юань (UCNY), евро/доллар (ED), доллар/тенге (UKZT), вечным фьючерсам на пары доллар/рубль (USDRUBF), евро/рубль (EURRUBF), фьючерсам на индекс РТС (RTS и RTSM) и ряду других инструментов.
Юань в ходе биржевых торгов, в понедельник, 30 сентября, большую часть дня снижался по сравнению с ценой закрытия торгов в пятницу. По состоянию на 16:30 мск пара CNU/RUB теряла 0,61%, до ₽13,2.
Фьючерс на доллар (SI) с поставкой в декабре по состоянию на 16:30 мск вырос на Мосбирже на 0,02%, до ₽92 702, что соответствует курсу доллара на уровне ₽92,7. Декабрьский фьючерс на евро (Eu) упал на 0,05%, до ₽102,597, что соответствует курсу евро на уровне ₽102,6.
Текущее ослабление рубля вызвано в основном длительными выходными в Китае и является локальным, рассказал главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федеров.
«C 1 по 7 октября празднуют День образования КНР. В частности, из-за этого авансовые платежи за импорт проходят раньше», — объяснил эксперт. Он также добавил, что российские экспортеры сейчас могут предпочитать использовать валютные депозиты по относительно привлекательным ставкам.
В результате на фоне некоторого уменьшения предложения валюты наблюдается сезонное снижение рубля, заключил Федеров.
В «БКС Мир инвестиций» ожидают роста курса доллара к рублю с текущих ₽92−93 до ₽94 к концу года. По мнению аналитиков, к юаню рубль может обесцениться несколько сильнее за счет дальнейшего укрепления китайской валюты к доллару.
Аналитики УК «Первая» ожидают, что в течение текущей недели курс доллара будет находиться в диапазоне ₽92−94, курс юаня — ₽13,1−13,4.
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