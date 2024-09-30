Акции «Газпрома» выросли на фоне публикации проекта бюджета

Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев отметил, что в проекте бюджета написано про «изменение налогообложения НДПИ на газ». Изменение механизма налогообложения: взимания и отмены НДПИ — это две большие разницы, подчеркнул эксперт. «Возможно, речь идет о снижении налога. Говорить о полной отмене я бы не стал. Позитив, конечно, есть раз в проекте заложено снижение дохода бюджета по статье НДПИ на ₽400 млрд. Другое дело, что не только “Газпром”, но и другие добытчики газа платят НДПИ», — сообщил Олег Абелев.