Акции «Газпрома» выросли на фоне публикации проекта бюджета

Акции «Газпрома» (GAZP) выросли на 2,63% — до ₽144,2 за бумагу. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи по состоянию на 15:17 мск.
По состоянию на 16:30 мск рост замедлился до 1,4% а цена опустилась до ₽142,5 за акцию.
Рост бумаг наблюдался на фоне публикации параметров опубликованного проекта бюджета на ближайшие три года. Согласно документу, прогнозируется, что нефтегазовые доходы бюджета России в 2025 году снизятся из-за внесения изменений в законодательство.
«Падение нефтегазовых доходов в 2025 году относительно 2024 года в основном связано с изменением законодательства в части НДПИ на газ», — говорится в пояснительной записке к документу.
Согласно документу, поступление от НДПИ на газ в 2025 году сократится на ₽439,78 млрд по сравнению с 2024 годом. Поступления нефтегазовых доходов бюджет в 2024 году составит в ₽1,448 трлн, в 2025 году — ₽1,008 трлн.
В общей сложности в следующем году нефтегазовые доходы, как ожидается, сократятся на ₽373 млрд по сравнению с 2024 годом. Они составят в 2024 году ₽11,309 трлн, а в 2025 году — ₽10,936 трлн.
Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов сообщал, что правительство обсуждает предложение «Газпрома» о досрочной отмене надбавки к НДПИ с 2025 года, но решения пока нет.
На период с 2023 по 2025 год налог на добычу полезных ископаемых для компании «Газпром» был дополнительно повышен на ₽50 млрд ежемесячно, или на ₽600 млрд в год.
С другой стороны государство закладывает дивиденды от госкомпаний в 2025 году на уровне ₽786,4 млрд, включая поступления от Сбербанка. Эта цифра сопоставима с выплатами 2024 года (оценочно ₽755,8 млрд). При этом в 2024-ом «Газпром» не выплачивал дивиденды.
Аналитики ИФК «Солид» отметили, что возможная отмена повышенного НДПИ и отсутствие дивидендов до нормализации долговой нагрузки были наиболее вероятным сценарием для «Газпрома». Теперь «Газпром» стал интересен под выплату дивидендов в 2026 году, что можно рассматривать как спекулятивную идею с довольно долгой реализацией и множеством дополнительных условий.
Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев отметил, что в проекте бюджета написано про «изменение налогообложения НДПИ на газ». Изменение механизма налогообложения: взимания и отмены НДПИ — это две большие разницы, подчеркнул эксперт. «Возможно, речь идет о снижении налога. Говорить о полной отмене я бы не стал. Позитив, конечно, есть раз в проекте заложено снижение дохода бюджета по статье НДПИ на ₽400 млрд. Другое дело, что не только “Газпром”, но и другие добытчики газа платят НДПИ», — сообщил Олег Абелев.
«Газпром» — глобальная энергетическая компания. Она занимается геологоразведкой, добычей, переработкой и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализацией газа в качестве моторного топлива, а также производством и сбытом тепло- и электроэнергии. Основным акционером «Газпрома» является государство, под контролем которого находится 50,23% акций компании.
В 2022 году «Газпром» установил рекорд по общей сумме объявленных дивидендов как в своей истории, так и на российском рынке акций. По итогам первой половины 2022 года концерн выплатил дивиденды в размере ₽51,03 на акцию, направив на эти цели ₽1,208 трлн. Финальные дивиденды по итогам 2022-го и дивиденды за 2023 год компания не выплачивала.