В Таиланде начали раздавать деньги населению

Правящая партия Pheu Thai («Для тайцев») считает, что мера позволит стимулировать потребление и деловую активность, что, в свою очередь, приведет к экономическому росту. В 2023 году рост ВВП Таиланда составил 1,9%, оказавшись хуже прогнозов. Страна отстает от соседей в регионе (для сравнения: экономика Индонезии выросла на 5%) из-за задолженности домохозяйств, слабого экспорта и спада доходов от туризма. Премьер Пэтонгтарн Чинават пообещала другие стимулирующие меры.