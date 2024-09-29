В SpaceX допустили изменения правил регулирования

Главный операционный директор заявила, что SpaceX не боится регулирования, поскольку оно необходимо для процветания бизнеса и безопасности общества. «Я лишь хочу сказать, что по мере роста этого бизнеса вы, вероятно, улучшите нормативную среду», — заявила она.