SuperJob рассказал об изменении отношения работодателей к кандидатам 50+

«Если рассматривать средние рыночные зарплатные ожидания специалистов различных профессиональных групп, то видно, что если раньше их пик чаще всего приходился на возраст 30−39 лет, то сейчас и 40−49-летние кандидаты стали реже демпинговать на рынке труда и столь же часто рассчитывают на достойную зарплату», — отмечается в исследовании.