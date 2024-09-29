SuperJob рассказал об изменении отношения работодателей к кандидатам 50+

Так, резюме претендентов на руководящие посты в Москве составляют 32% от общего количества резюме мужчин и 14% от резюме женщин 50+. 40% столичных работодателей берут на работу пенсионеров на общих основаниях, еще 27% — на отдельные должности.
Как отметили в пресс-службе SuperJob, сейчас российский рынок труда находится под серьезным влиянием демографических процессов, которые привели к кадровому голоду в экономике.
«Подбор персонала крайне усложнился: найти людей как никогда трудно, а потому долго и дорого. Встраиваясь в новую реальность, работодатели реализуют две стратегии: во-первых, больше ресурсов вкладывают в удержание персонала; во-вторых, расширяют воронку найма за счет работы с молодыми и возрастными соискателями», — пояснили там.
В регионах, где кадровый дефицит ощущается острее, более лояльны к соискателям пенсионного возраста: по России в целом 44% работодателей готовы принимать на работу пенсионеров, еще 30% берут таких кандидатов на отдельные позиции. Чаще всего это вакансии квалифицированных рабочих, инженеров, продавцов и кладовщиков.
Среди наиболее популярных должностей у москвичей старше 50 лет — инженер (зарплатные ожидания: 120−350 тыс. руб.), менеджер по продажам (у мужчин — 120−320 тыс. руб., у женщин — 90−200 тыс. руб.), учитель (90−150 тыс. руб.), врач (150−350 тыс. руб.).
«Если рассматривать средние рыночные зарплатные ожидания специалистов различных профессиональных групп, то видно, что если раньше их пик чаще всего приходился на возраст 30−39 лет, то сейчас и 40−49-летние кандидаты стали реже демпинговать на рынке труда и столь же часто рассчитывают на достойную зарплату», — отмечается в исследовании.