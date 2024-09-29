Раскрыто, почему дорожает самый дешевый сорт кофе

Она напомнила, что, невзирая на общий прирост рынка кофе, спрос продолжает превышать предложение. При этом арабика по-прежнему занимает большую часть мирового рынка. А вот сорт робуста — более дешевый и менее популярный — стал чаще использоваться в кофейнях. Производители жалуются на его нехватку.