Раскрыто, почему дорожает самый дешевый сорт кофе

Она напомнила, что, невзирая на общий прирост рынка кофе, спрос продолжает превышать предложение. При этом арабика по-прежнему занимает большую часть мирового рынка. А вот сорт робуста — более дешевый и менее популярный — стал чаще использоваться в кофейнях. Производители жалуются на его нехватку.
Производство кофе зависит от множества факторов, среди которых погода и болезни растений являются определяющими. Вьетнам — лидер по производству робусты — теряет позиции из-за неблагоприятных погодных условий и изменений предпочтений фермеров. В результате производство робусты в стране сократилось на 9,8%. А биржевые цены выросли более чем наполовину, — пояснила Тинькова.
К этому добавляются проблемы логистики — производителям приходится выбирать более дорогие маршруты из-за задержек в Красном море. Как следствие, рост цен на кофе продолжится, и затронет даже тех, кто привык готовить его дома, заключила Тинькова.