Не больше двух в одни руки: россиян предложили ограничить в кредитах

— Подобные ограничения приведут к росту теневого рынка кредитования, брокеров и частных инвесторов, регулировать который будет сложно. Они не подконтрольны ЦБ, и, соответственно, методы работы у них соответствующие. И вот в этом опасность для заемщика. Как правило, нелегальные кредиторы предоставляют займы под залог недвижимого и движимого имущества. При займе у нелегального кредитора долговая нагрузка может оказаться неподъемной. Несложно представить, что будет с недвижимостью, которая в залоге у такого кредитора, — говорит Евгения Боднар, юрист по банкротству физических лиц компании «Финансово-правовой альянс».