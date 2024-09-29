Не больше двух в одни руки: россиян предложили ограничить в кредитах

Закредитованность россиян слишком велика, а потому число потребительских кредитов на одного гражданина предложили ограничить. С подобной инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Колунов. Парламентарий считает, что банки и МФО должны одобрять единовременно не более двух займов. В России уже действует ряд мер, которые препятствуют выдаче новых кредитов гражданам с высокой долговой нагрузкой. Нужно ли вводить новые ограничения и будут ли они эффективными, выясняли «Известия».
Слишком много
По данным Минтруда, в России порядка 13 млн жителей одновременно выплачивают не менее трех потребительских кредитов.
— Это пугающая статистика. Такое количество кредитов, естественно, приводит к попыткам найти способ их «обнулить», списать долги. На этом фоне появляются мошенники, которые за деньги готовы «освободить от долгов», расцветают микрофинансовые организации (МФО), которые даже не интересуются количеством уже взятых займов, загоняя граждан в кредитную яму. Итог такого количества кредитов — потеря имущества, попадание в руки приставов и коллекторов, — заявил «Известиям» депутат Госдумы Сергей Колунов.
В этой связи, по его словам, правильным и разумным представляется ограничить число потребительских кредитов, которое можно взять одновременно, двумя. Это ограничение должно затронуть всех кредиторов — и банки, и МФО.
Есть механизмы
В России уже действуют механизмы, которые препятствуют выдаче новых займов закредитованным. В частности, введен показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика, который банки обязаны учитывать при выдаче новых кредитов. К тому же повышены макропруденциальные надбавки по кредитам с предельной долговой нагрузкой выше 50%.
Во II квартале 2024 года, по данным ЦБ, доля выдач с ПДН более 50% составила 33% у банков и 31% у микрофинансовых организаций.
В августе Банк России установил более строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой, а также повысил макропруденциальные надбавки по нецелевым потребительским кредитам с залогом транспортного средства.
Макропруденциальные лимиты направлены на ограничение кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой и искусственного удлинения срока кредитов (займов). Меры позволят ограничить закредитованность граждан и накопление банками повышенных рисков, пояснил регулятор.
Юридические сложности
Как пояснил «Известиям» Вадим Петров, юрист-международник, в условиях роста закредитованности населения предложение ограничить количество потребительских кредитов стоит рассматривать с точки зрения как экономической, так и юридической целесообразности.
— С экономической точки зрения ограничение числа одновременно действующих потребительских кредитов может способствовать сокращению уровня закредитованности населения. Избыточная задолженность ухудшает платежеспособность граждан, снижает их потребление и в конечном итоге негативно сказывается на экономическом росте. Ограничение может стимулировать более ответственный подход к займам со стороны потребителей и повысить эффективность процессов кредитного анализа в финансовых учреждениях, — указывает он.
С другой стороны, введение количественных ограничений на число кредитов может противоречить принципам свободы договора и ограничивать права граждан на получение финансовых услуг. В международной практике ограничение количества потребительских кредитов редко применяется напрямую. Вместо этого используются комплексные меры по оценке кредитоспособности заемщиков, строгие требования к раскрытию информации и прозрачности условий кредитования, а также программы по повышению финансовой грамотности населения, напоминает юрист.
Неочевидная эффективность
Кроме того, на практике эффективность подробной меры может оказаться сомнительной. Во-первых, есть риск того, что граждане потянутся к нелегальным кредиторам и теневому финансовому сектору. А это в свою очередь приведет к росту мошенничества и нарушений прав потребителей.
— Подобные ограничения приведут к росту теневого рынка кредитования, брокеров и частных инвесторов, регулировать который будет сложно. Они не подконтрольны ЦБ, и, соответственно, методы работы у них соответствующие. И вот в этом опасность для заемщика. Как правило, нелегальные кредиторы предоставляют займы под залог недвижимого и движимого имущества. При займе у нелегального кредитора долговая нагрузка может оказаться неподъемной. Несложно представить, что будет с недвижимостью, которая в залоге у такого кредитора, — говорит Евгения Боднар, юрист по банкротству физических лиц компании «Финансово-правовой альянс».
Нельзя исключать, что на этом фоне активизируются инвесторы — «серые кредиторы», предлагающие гражданам исключительно свои правила игры: с повышенными ставками, жесткими условиями погашения задолженности, высокими штрафами, добавляет директор департамента риск-менеджмента АО «Свой Банк» Ольга Горюкова.
А кроме того, для получения дополнительных заемных средств клиент банка может просто рефинансировать прежний заем на большую сумму. То есть фактически у него так и останется оформлен в банке только один кредит, но так как рефинансирование будет на большую сумму, то долговая нагрузка на заемщика всё равно увеличивается, поясняет Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.
Таким образом, тотальное введение подобных ограничений эксперты считают мерой, скорее, избыточной, хотя и не исключают возможность ее точечного применения для отдельных категорий граждан, в первую очередь социально неблагополучных. Однако и здесь нужно тщательно проработать законодательную базу, чтобы новые нормы не нарушали конституционные права и не приводили к чрезмерному регулированию финансового рынка.