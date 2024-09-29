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Названы регионы с самыми высокими зарплатами у разнорабочих

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Самые высокие заработные платы получают разнорабочие в Москве (121,6 тысячи рублей), Республике Бурятии (117,8 тысячи рублей) и в Камчатском крае (115 тысяч рублей), свидетельствуют данные Headhunter, подготовленные для РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«Москва, медианная зарплата — 121,6 тысячи рублей в месяц. Республика Бурятия, медианная зарплата — 117,8 тысячи рублей в месяц. Камчатский край, медианная зарплата — 115 тысяч рублей в месяц», — говорится в данных.

Согласно сервису, на четвертом месте топ-20 рейтинга самых высоких зарплат разнорабочих находится Оренбургская область с медианной зарплатой в 110,7 тысячи рублей. А на пятом — Кабардино-Балкарская республика и Республика Тыва с зарплатой в 110 тысяч рублей. Доходы разнорабочих Республики Башкортостан, Ямало-Ненецкого автономного округа и Курганской области всего на одну тысячу рублей меньше.

В районе 103−108 тысяч рублей в месяц находятся доходы работников этой профессии в Забайкальском крае, Республике Алтай, Астраханской, Амурской областях и Республике Саха (Якутия).