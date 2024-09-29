Малый импульс: почему дефицит бюджета оказался меньше ожидаемого

Дефицит бюджета в России будет увеличиваться как в текущем году, так и в ближайшие несколько лет. Такие прогнозы дает Минфин и аналитики ВЭБ. В то же время текущие данные по доходам и расходам казны в этом году дают куда более оптимистическую картину: дефицит не только невелик, но еще и регулярно оказывается меньше ожиданий. Равно как и бюджетный импульс, который считается одной из ключевых причин инфляции в стране. О том, почему дефицит оказывается меньше планируемых показателей и насколько он может стать проблемой в будущем, — в материале «Известий».
Под три триллиона
Согласно прогнозу Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ, общий размер дефицита по итогам года будет больше, чем предрекалось ранее: 2,9 трлн рублей вместо 2,12 трлн. Это составит 1,5% ВВП — меньше, чем в прошлом году, но намного больше того, на что рассчитывало правительство, сверстывая бюджет. В первую очередь ситуация может быть вызвана ростом расходов — с доходами всё выглядит достаточно неплохо. Собственно, текущая официальная оценка в 2,12 трлн является пересмотром прежней цифры, которая до июля составляла чуть меньше 1,6 трлн рублей.
Сам Минфин тем временем увеличил прогноз на дефицит в ближайшие три года. В 2025 году он составит 0,5% ВВП, в 2026-м — 0,9%, а в 2027-м — 1,1%. В существующем законе о трехлетнем бюджете цифры на 2025 и 2026 годы составляют 0,4 и 0,8% соответственно. Таким образом, ведомство готовится к ухудшению условий государственного финансирования.
Много ли это или мало в масштабах страны и при нынешней экономической ситуации — вопрос отдельный. В то же время текущая ситуация с выполнением бюджета сама по себе не может быть причиной ухудшений ожиданий в будущем. В начале сентября были подведены итоги финансовой деятельности государства за первые восемь месяцев года. В январе-августе дефицит бюджета составил 331 млрд рублей. Это на 1,8 трлн рублей меньше, чем за аналогичный период предыдущего года и достигает всего около 0,2% ВВП, на несколько десятых процентного пункта лучше, чем ожидалось ранее, и на 1 процентный пункт меньше, чем в январе-августе 2023-го.
В основном улучшения удалось добиться за счет роста нефтегазовых доходов. Доходы в целом росли значительно быстрее, чем расходы: если первые прибавили от 27% (ненефтегазовые) до 56% (нефтегазовые), то расходы увеличились только на 22%. В обоих случаях на этот бурный рост повлияла инфляция, но и доходы, и расходы росли быстрее, чем цены в среднем по стране.
По историческим меркам немного
Как отмечает главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров, рост доходов бюджета в текущем году обеспечен ненефтегазовыми доходами благодаря росту ВВП и инфляции, а годовой показатель дефицита может оказаться даже лучше, чем в официальном бюджетном прогнозе, не говоря уже о пересмотренных расчетах Минфина и ВЭБ.
— Заложенный в бюджет дефицит в следующие два года в среднем по 1% в год не является значительным. Долговая нагрузка для бюджета небольшая. В целом Минфин стремится свести первичный дефицит бюджета (доходы за вычетом расходов без учета обслуживания долга) к нулю. Пока это получается. Изначально на этот год планировался дефицит в 0,9%, фактические цифры выглядят чуть лучше, — комментирует эксперт.
В то же время он заметил, что нефтегазовые доходы бюджета будут находиться под давлением из-за сокращения объемов экспорта. Малый прирост потребления нефти покрывается другими производителями, не входящими в ОПЕК+.
По словам директора Центра региональной политики ИПЭИ Президентской академии Владимира Климанова, нынешний дефицит является по историческим меркам небольшим:
— Федеральный бюджет переживал разные времена в новейшей истории. В 2009 году дефицит федерального бюджета был 6% к ВВП, в 2010-м и в 2020-х годах он был выше 3%. Несколько дефицитных лет было в середине 2010-х годов. И сегодняшняя ситуация закономерна: расходы превышают доходы, имеется дефицит, источниками погашения которого являются остатки на счетах, прежде всего из Фонда национального благосостояния, долговые заимствования и в совершенно малых объемах доходы от приватизации.
Он добавил, что теоретически дефицит можно было бы вообще снизить до нуля, достигнув сбалансированного бюджета. Но для этого нужно сокращать расходы, а политически это сделать сложно.
— Мы видим, что дефицит сохранится даже в 2025 году, когда доходы федерального бюджета повысятся за счет налоговых инноваций (повышение ставок по налогу на прибыль организаций, налога на доходы физических лиц и пр.), — говорит Климанов.
По словам руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольги Беленькой, дефицит еще будет расти в последние месяцы 2024 года, так как основная доля бюджетных расходов приходится на конец года, что и отражается на росте дефицита.
Дефицит как фактор инфляции
При этом отметим, что хотя увеличение дефицита практически гарантировано, неочевидно, что оно окажется в тех масштабах, которые предсказывают аналитики ВЭБ. В прошлом году, например, расходы резко «накатили на финиш» в ноябре-декабре, в результате чего дефицит сложился в 1,9% ВВП. Однако и в середине 2023 года разница между расходами и доходами была намного выше, чем в соответствующие отрезки 2024-го. Поэтому для кардинального роста дефицита выше 1% нужно поистине значительное увеличение трат или сокращение поступлений.
В мировом масштабе российский дефицит является несущественным. В США расходы федерального бюджета превышают доходы на 6%, и эта ситуация (или даже хуже) сохраняется на протяжении нескольких лет. Колоссальный минус в бюджетных показателях таких стран, как Индия, Китай, Турция плюс европейские государства. Россия, таким образом, остается одной из самых консервативных стран в плане наращивания дефицитов — и это при долге в 15% ВВП, одном из самых низких в мире.
Впрочем, дефицит в наших условиях является проблемным явлением не из-за накопления долга (хотя учитывая текущие ставки рефинансирования ЦБ, он действительно может оказаться неприятным), а с точки зрения инфляции. Дефицит вбрасывает дополнительные средства в экономику, что в отсутствие роста предложения на рынке подбрасывает вверх цены.
По словам Ильи Федорова, бюджетный импульс в текущем году был связан с расширением использования ренты для финансирования расходов и увеличением субсидирования кредитования. Также значимым фактором стало увеличение заработных плат в секторах с минимальной эффективностью труда, добавил он.
Владимир Климанов, в свою очередь, отметил, что бюджетный импульс имеет и позитивные последствия (в части повышения доходов населения, создания потребительского спроса, что тоже дополнительно оживляет экономику). Однако одновременно он создает хроническое состояние дефицитности бюджета, из которого нужно выходить.
— Сделать это сложно, поскольку потенциала приватизации нет, долговые заимствования становятся крайне дорогостоящими, а остатки на счетах, которые были накоплены в более тучные годы, сокращаются, — сказал он.
Хотя в относительном выражении размеры бюджетных дефицитов России вполне безопасны и существенно ниже, чем в большинстве развитых стран, бюджетный импульс в последние годы действительно является одним из сильных проинфляционных факторов, заявила Ольга Беленькая.
— Об этом, в частности, говорится в опубликованном накануне Банком России резюме обсуждения ключевой ставки: «государственный спрос вносит вклад в рост совокупного спроса как напрямую, так и опосредованно — через влияние на поведение и ожидания населения и бизнеса. Различные льготные программы, государственные заказы, бюджетные выплаты оказывают поддержку потребительской и инвестиционной активности», — заключила эксперт.