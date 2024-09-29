Малый импульс: почему дефицит бюджета оказался меньше ожидаемого

Дефицит бюджета в России будет увеличиваться как в текущем году, так и в ближайшие несколько лет. Такие прогнозы дает Минфин и аналитики ВЭБ. В то же время текущие данные по доходам и расходам казны в этом году дают куда более оптимистическую картину: дефицит не только невелик, но еще и регулярно оказывается меньше ожиданий. Равно как и бюджетный импульс, который считается одной из ключевых причин инфляции в стране. О том, почему дефицит оказывается меньше планируемых показателей и насколько он может стать проблемой в будущем, — в материале «Известий».