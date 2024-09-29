Эксперт объяснил, почему россияне выбирают водку

«В первую очередь, при всем разнообразии рынка — водка это самый понятный и беспроигрышный вариант на все случаи жизни — как в подарок, так и для застолья. В этой понятности также кроется еще один фактор — уверенность в выборе на фоне не самой стабильной экономической ситуации, именно за счет этого водка забирает некоторое количество аудитории других алкогольных напитков — покупатель хочет четко понимать, на что он потратил свои деньги, и если другие виды крепкого алкоголя в глазах потребителя требуют наличия некоторой экспертности, то выбор водки дается зачастую гораздо увереннее, что часто также является решающим моментом», — сказал Коврижных, комментируя тенденцию к росту продаж алкогольного напитка.
Эксперт также рассказал о потребительской миграции, которая сейчас наблюдается среди любителей крепкого алкоголя: россияне переходят на водку для того, чтобы сэкономить. Примечательно, что часть аудитории, которая покупала водку, для большей экономии теперь делает свой выбор в пользу пива.
А некоторые потребители совсем отказываются от алкоголя или сокращают его потребление — такой тренд особенно ярко проявляется среди россиян, у которых возрастают социальные обязательства.
«В целом, у пьющей аудитории прослеживается тренд на упрощение и понятность выбора — более молодая категория выбирает среди множества вкусовых продуктов (ароматизированные виски, ромы, водки), более консервативные слои чаще останавливаются на классической водке как на понятном и предсказуемом продукте», — добавил представитель компании Ladoga, которая производит водку «Царская».