Эксперт объяснил, почему россияне выбирают водку

«В первую очередь, при всем разнообразии рынка — водка это самый понятный и беспроигрышный вариант на все случаи жизни — как в подарок, так и для застолья. В этой понятности также кроется еще один фактор — уверенность в выборе на фоне не самой стабильной экономической ситуации, именно за счет этого водка забирает некоторое количество аудитории других алкогольных напитков — покупатель хочет четко понимать, на что он потратил свои деньги, и если другие виды крепкого алкоголя в глазах потребителя требуют наличия некоторой экспертности, то выбор водки дается зачастую гораздо увереннее, что часто также является решающим моментом», — сказал Коврижных, комментируя тенденцию к росту продаж алкогольного напитка.