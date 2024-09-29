Агрегаторы заявили о риске снижения турпотока из-за лимита для рассрочки

Законопроект ранее раскритиковали банки, предложившие ограничить бесплатную рассрочку более высоким порогом — 60 тыс. руб. Лимит 15 тыс. руб. охватывает лишь треть всех покупок с использованием BNPL-сервисов — по разным оценкам, от 28 до 35%, указывал вице-президент Ассоциации банков России Сергей Клименко. При ключевой ставке 19% реальный охват товаров и услуг к декабрю 2027 года снизится вдвое, прогнозировал он. «Этот платежный метод будет доступен лишь для 15−20% текущей номенклатуры, что, в свою очередь, сделает его бессмысленным для продавцов, снизит ценовую доступность товаров и услуг для потребителя и выдавит потребителя в зону МФО-займов (от микрофинансовых организаций. — РБК). По оценке банков, на столь коротком временном интервале и размере чека нет кредитного бизнеса», — объяснял Клименко.