В ЕС призвали авиакомпании не летать над Ливаном и Израилем

Израиль и ливанская шиитская группировка «Хезболла» регулярно обмениваются ударами с начала октября 2023 года, однако обстановка значительно обострилась в последние несколько недель. 17—18 сентября в Ливане взорвались сотни пейджеров и раций, принадлежавших членам «Хезболлы». Свыше 40 человек погибли, около 4 тыс. получили ранения. Израиль официально отрицает свою причастность.