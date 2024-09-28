Россиянина не пустили на рейс Turkish Airlines и запретили полеты на год

Он, будучи моряком, запланировал совершить экспедицию в Антарктиду в ноябре этого года, для чего хотел заранее перегнать яхту через Панамский канал в Тихий океан.
Шатков рассказал, что зарегистрировался на рейс из черногорского Тивата в Панаму с пересадкой в Стамбуле 22 сентября. На посадке в Стамбуле его не пустили на рейс. По его словам, это решение объяснили тем, что якобы обычно билеты не покупаются за два дня до вылета и если обратный билет не куплен одним платежом, то он «не считается».
«Два часа у меня проверяли счета, спрашивали, зачем мне пересекать Панамский канал, и другие ненужные подробности. Никакой бумаги об отказе мне не предоставили, и мы с группой таких же, как я, везунчиков (некоторые из них были на грани нервного срыва и истошно ругались) ходили туда-сюда от гейта к стойке авиакомпании и слушали нелепые отмазки», — рассказал Шатков «РИА Новости».
Билеты на общую сумму $3 тыс. были невозвратными. Помимо этого, авиакомпания потеряла его багаж с необходимой для яхтинга водонепроницаемой одеждой, которая, по словам Шаткова, стоила дороже билетов.
Багаж был возвращен через сутки, и тогда же россиянину на почту поступило письмо от Turkish Airlines, в котором говорилось, что он не будет допущен до ряда рейсов авиакомпании еще год.
«Извещаем вас о том, что вы включены в систему безопасного отслеживания пассажиров по одной из указанных причин и до 23 сентября 2025 года вы не будете допущены на рейсы нашей авиакомпании, следующие в Аргентину, Бразилию, Колумбию, Кубу, Мексику, Панаму и Венесуэлу», — говорилось в письме.
Это уже не первый инцидент с недопуском россиянина на рейс авиакомпании Turkish Airlines. Так, 19 апреля турецкий авиаперевозчик не пустил туриста из Санкт-Петербурга на борт самолета, который должен был следовать из Стамбула в Мексику. Россиянин рассказал «Известиям», что у него на руках были все необходимые документы, с ними было всё в порядке. Молодой человек добавил, что это не единичный случай: еще несколько российских граждан не смогли вылететь из Турции.
Позднее, 22 апреля, представитель Turkish Airlines рассказал «Известиям», что возможной причиной отказа сотрудников авиаперевозчика 19 апреля пропустить россиянина на борт, следовавшего из Стамбула в Мексику, является позиция мексиканского правительства. Он указал, что в правительстве Мексики обеспокоены ситуацией с беженцами, из-за чего на рейсы в страну могут не пропускать много людей.
23 апреля посольство России в Анкаре обратилось к россиянам с рекомендацией тщательно подумать о целесообразности полетов авиакомпанией Turkish Airlines, не допускающей граждан страны на транзитные рейсы в Латинскую Америку.
Turkish Airlines с конца февраля не допускает на рейсы в государства Латинской Америки пассажиров, включая граждан России, по ряду причин. Как ранее рассказали агентству снятые с рейсов россияне, среди них указываются «чистый» загранпаспорт или отсутствие багажа, иногда мотивы и вовсе не озвучиваются. По словам одной из пострадавших, авиакомпания объяснила ей, что решение о недопуске принимается сторонней компанией, которая обеспечивает безопасность в аэропорту.