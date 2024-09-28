Россиянина не пустили на рейс Turkish Airlines и запретили полеты на год

Это уже не первый инцидент с недопуском россиянина на рейс авиакомпании Turkish Airlines. Так, 19 апреля турецкий авиаперевозчик не пустил туриста из Санкт-Петербурга на борт самолета, который должен был следовать из Стамбула в Мексику. Россиянин рассказал «Известиям», что у него на руках были все необходимые документы, с ними было всё в порядке. Молодой человек добавил, что это не единичный случай: еще несколько российских граждан не смогли вылететь из Турции.