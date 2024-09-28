Патрушев заявил о стремительной импортонезависимости РФ в судостроении

«России нужно добиваться максимальной импортонезависимости в судостроении, и мы к этому стремительно идем. И завод “Янтарь”, который мы посетили сегодня, — один из примеров такой работы», — заявил помощник президента.
Он указал, что доля отечественных компонентов и технологий становится всë больше. В Калининграде Патрушеву показали, как проходит модернизация завода и как функционирует его производство, сообщается на сайте коллегии.
«Наращиваются производственные мощности, развиваются новые направления судостроения, что наряду с исполнением текущих задач закладывает хороший задел для развития предприятия и вносит весомый вклад в укрепление потенциала российского флота», — констатировал он по окончании осмотра.
Кроме того, представителю Кремля сообщили о начатом строительстве большого морозильного рыболовного траулера «Виктор Гаврилов» и океанографического исследовательского судна «Алмаз».
Ранее, 13 августа, президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Морской коллегии для обеспечения проведения национальной морской политики. Тогда же Патрушев был назначен председателем. Позже он рассказал в интервью «Известиям», что коллегии предстоит проанализировать нормативно-правовую базу в сфере морской деятельности и обновить ряд документов для достижения целей развития страны и нейтрализации внешних угроз.