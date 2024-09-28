Moody’s понизило кредитный рейтинг Израиля на два пункта

В понедельник Генштаб израильской армии присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название «Стрелы севера». С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам «Хезболлах» в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры «Хезболлах». К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по более чем 2000 целям «Хезболлах». Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал «Хезболлах» со Второй Ливанской войны 2006 года.