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Квартиры с необычными планировками: откуда берутся и удобно ли в них жить

У россиян меняется восприятие стандартов планировки и архитектурно-дизайнерских решений в квартирах. Девелоперы предлагают жилье с необычным расположением помещений. При этом спрос на такие объекты в новостройках растет, говорится в материалах Финансов Mail.

Елена Лесничая
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

В России набирают популярность квартиры с кухней-нишей, мастер-спальней, постирочной в кладовой, а также с двумя санузлами или двумя дверьми, ведущими к одному санузлу. Некоторые девелоперы стараются реализовать в одном жилом комплексе сразу множество планировочных решений. При этом самые оригинальные, как правило, они заимствуют из других стран.

Темпы продаж у таких застройщиков растут. Жилье с необычной планировкой считается эксклюзивным, нишевым продуктом и изначально может стоить дороже по сравнению с более стандартными вариантами. Однако девелопер сталкивается с необходимостью снижать цену, когда долго не удается найти покупателя и ликвидность лота падает.

Рассмотрим самые популярные в настоящее время новые архитектурно-дизайнерские решения в новостройках.

Кухня-ниша

Идея данного решения заключается в том, что при проектировании квартиры в ее пространство сразу закладывают нишу под кухонный гарнитур. Таким образом, кухня становится более функциональной и эстетически привлекательной, а из поля зрения уходят торцы гарнитура.

Мастер-спальня

К этому виду планировки относятся спальни, имеющие собственный санузел. Попасть в него можно только из самой спальни. Второе название данного вида планировки — хозяйская спальня. Подразумевается, что в ней находится первый хозяйский санузел, но в квартире есть и второй, предназначенный для гостей.

Нередко застройщики закладывают в проект мастер-спальни и гардеробную.

Санузел с двумя дверьми

На рынке встречаются решения, когда в квартире есть совмещенный санузел с двумя дверьми. Предполагается, что одна дверь ведет в него из прихожей, а другая — из комнаты. Несмотря на удобство решения, оно связано с такими нюансами, как недостаток места под стиральную машину, которая может перекрыть одну из дверей, а также необходимостью запирать сразу обе двери.

Постирочная кладовая

Некоторые застройщики, в том числе и в связи с реализацией предыдущего решения, заводят из кухни в кладовую (гардеробную) коммуникации под стиральную машину. Таким образом они добиваются экономии места, особенно в «однушках». Вместе с тем кладовая приобретает дополнительный функционал, превращаясь еще и в постирочную.

Санузел в другом конце квартиры

Встречается у застройщиков и такое спорное решение, как размещение у входа гардеробной, а не санузла, который вынесен в другой конец квартиры, например к спальне. В данном случае, чтобы попасть в санузел приходится преодолевать большую часть жилого пространства. Это является не очень удобным, особенно, при возвращении в квартиру с улицы, когда требуется сразу вымыть руки или попасть в туалет.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».