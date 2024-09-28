Квартиры с необычными планировками: откуда берутся и удобно ли в них жить

В России набирают популярность квартиры с кухней-нишей, мастер-спальней, постирочной в кладовой, а также с двумя санузлами или двумя дверьми, ведущими к одному санузлу. Некоторые девелоперы стараются реализовать в одном жилом комплексе сразу множество планировочных решений. При этом самые оригинальные, как правило, они заимствуют из других стран.
Темпы продаж у таких застройщиков растут. Жилье с необычной планировкой считается эксклюзивным, нишевым продуктом и изначально может стоить дороже по сравнению с более стандартными вариантами. Однако девелопер сталкивается с необходимостью снижать цену, когда долго не удается найти покупателя и ликвидность лота падает.
Рассмотрим самые популярные в настоящее время новые архитектурно-дизайнерские решения в новостройках.
Кухня-ниша
Идея данного решения заключается в том, что при проектировании квартиры в ее пространство сразу закладывают нишу под кухонный гарнитур. Таким образом, кухня становится более функциональной и эстетически привлекательной, а из поля зрения уходят торцы гарнитура.
Мастер-спальня
К этому виду планировки относятся спальни, имеющие собственный санузел. Попасть в него можно только из самой спальни. Второе название данного вида планировки — хозяйская спальня. Подразумевается, что в ней находится первый хозяйский санузел, но в квартире есть и второй, предназначенный для гостей.
Нередко застройщики закладывают в проект мастер-спальни и гардеробную.
Санузел с двумя дверьми
На рынке встречаются решения, когда в квартире есть совмещенный санузел с двумя дверьми. Предполагается, что одна дверь ведет в него из прихожей, а другая — из комнаты. Несмотря на удобство решения, оно связано с такими нюансами, как недостаток места под стиральную машину, которая может перекрыть одну из дверей, а также необходимостью запирать сразу обе двери.
Постирочная кладовая
Некоторые застройщики, в том числе и в связи с реализацией предыдущего решения, заводят из кухни в кладовую (гардеробную) коммуникации под стиральную машину. Таким образом они добиваются экономии места, особенно в «однушках». Вместе с тем кладовая приобретает дополнительный функционал, превращаясь еще и в постирочную.
Санузел в другом конце квартиры
Встречается у застройщиков и такое спорное решение, как размещение у входа гардеробной, а не санузла, который вынесен в другой конец квартиры, например к спальне. В данном случае, чтобы попасть в санузел приходится преодолевать большую часть жилого пространства. Это является не очень удобным, особенно, при возвращении в квартиру с улицы, когда требуется сразу вымыть руки или попасть в туалет.
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