Квартиры с необычными планировками: откуда берутся и удобно ли в них жить

Встречается у застройщиков и такое спорное решение, как размещение у входа гардеробной, а не санузла, который вынесен в другой конец квартиры, например к спальне. В данном случае, чтобы попасть в санузел приходится преодолевать большую часть жилого пространства. Это является не очень удобным, особенно, при возвращении в квартиру с улицы, когда требуется сразу вымыть руки или попасть в туалет.