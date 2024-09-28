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Индия не будет покупать сжиженный газ с «Арктик СПГ 2»

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Индия не собирается приобретать сжиженный природный газ (СПГ), произведенный в рамках проекта «Арктик СПГ 2», сообщает Reuters, ссылаясь на секретаря министерства нефти и газа страны Панкаджа Джайна.

Источник: © РИА Новости

Как заявил чиновник, Индия не приобретает подсанкционные товары.

«То, что находится под масштабными санкциями, мы не будем трогать», — сказал он.

Минфин США в начале текущего месяца включил в санкционные список две судоходные компании из Индии, обвинив их в сотрудничестве с «Арктик СПГ 2».

В ноябре прошлого года Вашингтон ввел санкции против ООО «Арктик СПГ 2», которая является «дочкой» Новатэка".

«Арктик СПГ 2» предусматривает три очереди выработки СПГ мощностью по 6,6 миллиона тонн ежегодно. Первый газ получен в декабре, о начале его поставок пока не сообщалось.