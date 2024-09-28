Эксперт предрек исход виноделов в горы из-за изменения климата

«Изменения климата, которые обсуждаются на протяжении последних нескольких лет, сегодня стали свершившимся фактом… Тенденции в винодельческой отрасли будут продолжать меняться. Это может означать не только смещение на более северные территории, но и движение в горные районы, где климатические условия более комфортны для виноградников благодаря контрасту дневных и ночных температур», — считает он.
Журкин добавил, что несмотря на существующие проблемы, такие как раннее созревание урожая и весьма комфортные условия для размножения вредителей, многие винодельни в мире, особенно имеющие сертификаты био или эко, сталкиваются с потерей урожая. «Также возможны изменения сортового состава винограда, что уже активно обсуждается в отрасли. Бордо претерпело изменения в своем развитии несколько раз в истории, просто широкой аудитории об этом мало известно», — пояснил он.
Что касается новых винодельческих регионов, их возникновение вполне вероятно, уверен эксперт. «Например, на недавней королевской свадьбе в Великобритании впервые были поданы не шампанское, а английские игристые вина, качество которых значительно возросло», — привел он пример.
Комментируя перспективы российского виноделия, Журкин отметил, что здесь влияние погоды не представляется критичным. «Однако следует учитывать, что на наших южных территориях риск вымерзания виноградников остается высоким даже в условиях потепления», — добавляет он.
Кроме того, изменения климата могут привести и к снижению производства так называемых «ледяных вин» — ice wine: «Уже сегодня некоторые производители, как, например, один наш поставщик из Эльзаса, отказываются от категории vendange tardive из-за недостатка морозных условий. Виноделие неизменно связано с рисками, и виноделы будут жаловаться на природу, пока есть вино и природа», — заключил он.