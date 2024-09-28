Эксперт предрек исход виноделов в горы из-за изменения климата

Журкин добавил, что несмотря на существующие проблемы, такие как раннее созревание урожая и весьма комфортные условия для размножения вредителей, многие винодельни в мире, особенно имеющие сертификаты био или эко, сталкиваются с потерей урожая. «Также возможны изменения сортового состава винограда, что уже активно обсуждается в отрасли. Бордо претерпело изменения в своем развитии несколько раз в истории, просто широкой аудитории об этом мало известно», — пояснил он.