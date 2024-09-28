Держат на высоте: полная стоимость ипотеки превысила 23%

Полная стоимость ипотечного кредита в среднем превысила 23% у топ-10 участников рынка, выяснили «Известия». Минимум семь крупных банков увеличили ставки в среднем на 1,1 п.п. после повышения ключевой до 19%. Это приведет к дополнительному охлаждению рынка. При этом выдачи станут еще больше зависеть от льготных программ, что создаст дополнительную нагрузку на бюджет. Начнут ли падать цены на жилье и когда ключевую ставку будут снижать — в материале «Известий».