ВТБ решил ускорить переход Почта Банка под свой контроль

В конце 2022 года ВТБ приобрел у Банка России банк «Открытие» и страховую компанию «Росгосстрах», а в начале 2023-го получил от Росимущества акции крымского банка РНКБ в качестве взноса в капитал. С тех пор группа занимается интеграцией этих активов. Согласно ранее озвученным планам, к 1 января 2025 года банк «Открытие» и Саровбизнесбанк (тоже находится в группе ВТБ) сдадут лицензии и будут присоединены к БМ-Банку, который контролируется ВТБ. В мае 2025 года госбанк завершит присоединение БМ-Банка к РНКБ, и последний тоже перейдет под бренд ВТБ в течение года.