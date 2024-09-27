Состояние главы LVMH за день выросло на $17 млрд

Состояние основателя и президента группы компаний LVMH Бернара Арно 26 сентября выросло на $17 млрд, увеличившись до $201 млрд, сообщил Bloomberg. Такой скачок стал третьим по величине однодневным ростом капитала в жизни 75-летнего французского миллиардера.
При этом, отмечает агентство, к утру 26 сентября Бернар Арно был лидером по потерям — с начала 2024 года его состояние сократилось на $24 млрд. Однако всё изменилось после того, как власти Китая сообщили об усилении мер по стимулированию роста экономики, пообещав поддержать бюджетные расходы и стабилизировать находящийся в тяжелом положении сектор недвижимости.
Акции LVMH 26 сентября подскочили на 9,9% до €678,5 за бумагу, свидетельствуют данные биржи Euronext Paris. В результате состояние Арно выросло сразу на $17,1 млрд, так что он практически догнал Марка Цукерберга, занимающего в мировом рейтинге богачей третье место с состоянием в $202 млрд.
По сравнению с началом 2024 года Арно пока остается в минусе — по подсчетам Bloomberg он потерял $6,85 млрд. Однако уже на торгах 27 сентября котировки LVMH поднимались еще на 3,65%, до €703,3, так что уже по итогам дня Бернар Арно может выйти в плюс и подняться в первую тройку миллиардеров мира.
Рынок ожидает, что спрос на предметы роскоши со стороны Китая увеличится. В 2023 году 38% продаж LVMH пришлось на Азию, и Китай занимает в этой статистике большую долю.
Moët Hennessy Louis Vuitton — французская многоотраслевая корпорация, специализирующаяся на производстве и продаже товаров премиум-класса, таких как модная одежда, обувь, часы, украшения, парфюмерия, косметика, алкогольные напитки, сумки и многое другое. Корпорации принадлежит множество популярных брендов, среди которых не только Louis Vuitton, Moёt и Hennessy, но и Christian Dior, Fendi, Givenchy, Kenzo, Marc Jacobs, Bulgari, Hublot и другие.
26 сентября Reuters со ссылкой на источники сообщил, что в этом году Китай планирует выпустить облигации на сумму около 2 трлн юаней ($285 млрд). По данным источников агентства, в рамках этих мер поддержки министерство финансов страны планирует выпустить долговые бумаги на 1 трлн юаней — в первую очередь, для стимулирования потребления на фоне растущих опасений по поводу замедления восстановления экономики после COVID.
Bloomberg отметил, что Бернар Арно оказался не единственным миллиардером, получившим выгоду от стимулирования экономики Китая. Состояние основателя китайской PDD Holdings (управляет маркетплейсом Pinduoduo) Колина Хуана в четверг, 26 сентября, увеличилось на $5 млрд. Акции PDD Holdings за день выросли на 13,6%, до $129,4, свидетельствуют данные биржи NASDAQ. При этом в прошлом месяце Колин Хуан потерял титул самого богатого человека Китая после того, как компания спрогнозировала слабый рост продаж.