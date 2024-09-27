Состояние главы LVMH за день выросло на $17 млрд

По сравнению с началом 2024 года Арно пока остается в минусе — по подсчетам Bloomberg он потерял $6,85 млрд. Однако уже на торгах 27 сентября котировки LVMH поднимались еще на 3,65%, до €703,3, так что уже по итогам дня Бернар Арно может выйти в плюс и подняться в первую тройку миллиардеров мира.