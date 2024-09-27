Ром стал самым быстрорастущим сегментом алкогольного рынка России

Как отмечается в исследовании, в категории рома не произошло серьезных изменений в рейтинге топ-игроков за последний год. Однако доля российских производителей в этом сегменте увеличилась до 32,3% от общих продаж. В 2022 году этот показатель составлял 15,2%. За последний год отечественные производители увеличили продажи на 8,8%.
В джине локальные бренды контролируют 89,5% рынка, два года назад — 82,5%.
По виски данные о российских производителях в исследовании не приводятся, однако отмечается, что рыночная доля топ-5 марок по продажам за последние два года сократилась с 58,5 до 50%.
Как ранее сообщал «РБК Вино», в России растет популярность малознакомой категории крепкого алкоголя — зернового виски. В 2024 году его производство выросло более чем на 30%. Производители оценивают объем производства зернового виски в 2−2,5 млн дал в 2024 году, при том что все производство виски может составить по итогам года порядка 10 млн дал.
Читать «РБК Вино» в Telegram.