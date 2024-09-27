Ром стал самым быстрорастущим сегментом алкогольного рынка России

Натуральные продажи рома в России в январе—июле 2024 года выросли на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На втором месте по темпам роста виски (20,9%), затем текила (17,3%), биттеры (16,8%) и джин (14,7%). При этом продажи всего алкоголя выросли на 5%, а водки сократились на 0,4%. Такие данные приводятся в исследовании «Тренды рынка алкогольных напитков» от NielsenIQ (есть у «РБК Вино»).