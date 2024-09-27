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Ром стал самым быстрорастущим сегментом алкогольного рынка России

Натуральные продажи рома в России в январе—июле 2024 года выросли на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На втором месте по темпам роста виски (20,9%), затем текила (17,3%), биттеры (16,8%) и джин (14,7%). При этом продажи всего алкоголя выросли на 5%, а водки сократились на 0,4%. Такие данные приводятся в исследовании «Тренды рынка алкогольных напитков» от NielsenIQ (есть у «РБК Вино»).

Источник: РИА "Новости"

Как отмечается в исследовании, в категории рома не произошло серьезных изменений в рейтинге топ-игроков за последний год. Однако доля российских производителей в этом сегменте увеличилась до 32,3% от общих продаж. В 2022 году этот показатель составлял 15,2%. За последний год отечественные производители увеличили продажи на 8,8%.

В джине локальные бренды контролируют 89,5% рынка, два года назад — 82,5%.

По виски данные о российских производителях в исследовании не приводятся, однако отмечается, что рыночная доля топ-5 марок по продажам за последние два года сократилась с 58,5 до 50%.

Как ранее сообщал «РБК Вино», в России растет популярность малознакомой категории крепкого алкоголя — зернового виски. В 2024 году его производство выросло более чем на 30%. Производители оценивают объем производства зернового виски в 2−2,5 млн дал в 2024 году, при том что все производство виски может составить по итогам года порядка 10 млн дал.

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