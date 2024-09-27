Промсвязьбанк улучшил условия по вкладам «Мой доход» и «Сильная ставка»

С 27 сентября Промсвязьбанк повысил ставку по вкладам «Мой доход» (до 18,7% годовых) и «Сильная ставка» (до 19,6% годовых), следует из обновленных тарифов на сайте кредитной организации. Также с 1 октября вырастет ставка по накопительным счетам до 21% годовых.
По вкладу «Мой доход» максимальная доходность увеличена до 18,7% годовых на сроке шесть месяцев с учетом надбавки 0,1 п.п. для участников зарплатного проекта или тех, кто получает пенсию на карту банка. Без надбавки ставка на том же сроке составит 18,6% годовых. Выплата процентов осуществляется в конце срока. Минимальная сумма вложения — ₽10 тыс.
По вкладу «Сильная ставка» максимальная доходность повышена до 19,6% годовых на сроке шесть месяцев с учетом надбавки 1 п.п. при вложении новых денег. Новые деньги в данном случае определяются как разница между суммой средств клиента на всех счетах в ПСБ на момент открытия вклада и максимальным остатком, который был зафиксирован суммарно по всем счетам на протяжении трех последних месяцев до открытия вклада (не включая семь календарных дней до открытия). Без надбавки действует базовая ставка 18,6% годовых (подробная схема применения повышенной и базовой ставки). Минимальная сумма вложения — ₽100 тыс.
Кроме того, с 1 октября Промсвязьбанк увеличит максимальные ставки по накопительным счетам «Про запас» до 20% годовых и «Акцент на процент» — 21% годовых.
Приветственная ставка 20% годовых по счету «Про запас» действует два первых месяца на минимальный остаток до ₽30 млн для клиентов, у которых не было накопительных счетов последние 90 дней или с остатком на них за этот период не более ₽1 тыс. С третьего месяца базовая ставка составит 9% годовых.
По счету «Акцент на процент» максимальная ставка может составить 21% годовых — за траты по картам банка от ₽10 тыс. до ₽150 тыс. в месяц начисляются надбавки 4−6 п.п. к базовой ставке, за траты от ₽150 тыс. — 13 п.п. Без транзакций действует базовая ставка — 8% годовых. Проценты по счету начисляются на ежедневный остаток до ₽1 млн.
На 27 сентября средняя ставка в 80 крупнейших банках по вкладам сроком на один год на сумму от ₽100 тыс. составляет 14,99% годовых, по данным ежедневного индекса FRG100. Это максимальное значение индекса за все время наблюдений с апреля 2017 года.
На этой неделе о повышении ставок по вкладам объявили еще три системно значимых банка:
- с 24 сентября ВТБ увеличил доходность до 21% годовых по «ВТБ-Вкладу» сроком на один год для новых клиентов, у которых в течение полугода не было вкладов и накопительных счетов в ВТБ, или тем, кто перечислит из других банков новые деньги — средства, которые в последние три месяца не были размещены в ВТБ;
- с 26 сентября Газпромбанк улучшил условия по вкладам «Новые деньги» и «В плюсе» до 21% годовых при вложении средств сроком на один год;
- с 27 сентября Совкомбанк установил максимальные ставки по вкладам «Осенний максимум с Халвой» и «Удобный» на уровне 23%.