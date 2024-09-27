Промсвязьбанк улучшил условия по вкладам «Мой доход» и «Сильная ставка»

По вкладу «Сильная ставка» максимальная доходность повышена до 19,6% годовых на сроке шесть месяцев с учетом надбавки 1 п.п. при вложении новых денег. Новые деньги в данном случае определяются как разница между суммой средств клиента на всех счетах в ПСБ на момент открытия вклада и максимальным остатком, который был зафиксирован суммарно по всем счетам на протяжении трех последних месяцев до открытия вклада (не включая семь календарных дней до открытия). Без надбавки действует базовая ставка 18,6% годовых (подробная схема применения повышенной и базовой ставки). Минимальная сумма вложения — ₽100 тыс.