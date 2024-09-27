Платежное получение: расходы бюджета на погашение госдолга выросли в 1,5 раза

Траты из казны на обслуживание госдолга увеличились в 1,5 раза, превысив 1 трлн рублей в первом полугодии 2024-го, следует из доклада Счетной палаты об исполнении бюджета (есть у «Известий»). Причины — в активном наращивании госзаимствований, поскольку приходится покрывать дефицит. А также в том, что эти заимствования дорожают из-за высоких ставок в стране. Хотя темпы роста вызывают определенные опасения, сейчас объем обязательств находится на безопасном и низком, по сравнению с другими странами, уровне — 14,5%. Когда и при каких условиях госдолг и цена его обслуживания начнут снижаться — в материале «Известий».