Минфин пояснил, что будет с накопительной пенсией при расторжении ПДС

Кроме собственных средств, участник программы может перевести на счет ПДС накопительную часть пенсии. Все деньги аккумулируются в негосударственных пенсионных фондах (НПФ), которые организуют их инвестирование в инструменты с низким риском. Они же и осуществляют выплаты этих сбережений. Свои личные взносы участник ПДС может забрать в любой момент. Но в обычных условиях делать это досрочно невыгодно, так как все полученное по налоговым льготам придется вернуть. При этом средства, полученные от государства в рамках софинансирования, и средства переведенных пенсионных накоплений останутся на счете.