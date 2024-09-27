Минфин пояснил, что будет с накопительной пенсией при расторжении ПДС

При досрочном добровольном расторжении договора участия в программе долгосрочных сбережений (ПДС) человек может забрать только собственные взносы. Об этом рассказал «РБК Инвестициям» директор департамента финансовый политики Минфина Алексей Яковлев в кулуарах XXI Международного банковского форума, организованного Ассоциаций банков России.
«Человек может забрать собственные взносы, а [средства], которые он по ОПС перевел, остаются в НПФ и дожидаются срока, который изначально должен был наступить, и по наступлению этого срока человек сможет получить эту выплату», — ответил представитель ведомства на вопрос, что будет с накопительной пенсией. Яковлев добавил, что деньгами с ОПС (накопительная часть пенсии. — «РБК Инвестиции») можно пользоваться по прошествии 15 лет, получив их в виде либо единовременной выплаты, либо периодических выплат по достижению возраста.
Выступая на одной из сессий форума, он также отметил, что Минфин поддерживает идею включить российских страховщиков в программу долгосрочных сбережений и в настоящее время это обсуждается с Банком России и страховым рынком.
«Развилка в том, что-либо страховщики жизни встраиваются в программу долгосрочных сбережений с той регуляторикой, которая уже есть, либо выбирается другая опция — разработать для страхового рынка некий отдельный аналогичный продукт тому, что есть сейчас. Мы со своей стороны склоняемся к первому варианту. С рынком ведется активная дискуссия, надеюсь, мы ее завершим, найдем приемлемый вариант», — сказал он.
Программа долгосрочных сбережений (ПДС) — это добровольный накопительно-сберегательный инструмент с участием государства. Программа начала действовать с 1 января 2024 года. Участнику программы предоставляются софинансирование со стороны государства в течение десяти лет и налоговые льготы.
Кроме собственных средств, участник программы может перевести на счет ПДС накопительную часть пенсии. Все деньги аккумулируются в негосударственных пенсионных фондах (НПФ), которые организуют их инвестирование в инструменты с низким риском. Они же и осуществляют выплаты этих сбережений. Свои личные взносы участник ПДС может забрать в любой момент. Но в обычных условиях делать это досрочно невыгодно, так как все полученное по налоговым льготам придется вернуть. При этом средства, полученные от государства в рамках софинансирования, и средства переведенных пенсионных накоплений останутся на счете.
По закону, получить выплату без потери дохода можно в одном из трех случаях: в особой жизненной ситуации (оплата дорогостоящего лечения или потеря кормильца), при достижении определенного возраста (55 лет для женщин и 60 — для мужчин), через 15 лет участия в ПДС.
Яковлев сообщил в ходе форума, что власти обсуждают расширение перечня жизненных ситуаций, при которых граждане смогут досрочно без потери дохода получить средства в рамках ПДС. «Мы сейчас рассматриваем возможность, чтобы в качестве этой особой жизненной ситуации предусмотреть не только дорогостоящее лечение для самого участника программы, но и для его несовершеннолетних детей, либо инвалидность участника программы. Это тоже должно способствовать повышению доверия граждан к этой программе», — пояснил он. Кроме того, Минфин прорабатывает возможность заключения договора в рамках программы через портал «Госуслуги», добавил чиновник.