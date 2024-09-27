«Газпром» рассматривает Африку как потенциальный рынок сбыта газа

«Мы рассматриваем африканский континент как потенциальный рынок сбыта российского природного газа. … У нас огромные запасы газа. Сейчас есть эффективные способы доставки газа по всему миру, в первую очередь это СПГ, морская перевозка», — сказал он во время сессии «Россия — Африка: раскрытие потенциала энергетического сотрудничества».