«Газпром» рассматривает Африку как потенциальный рынок сбыта газа

«Мы рассматриваем африканский континент как потенциальный рынок сбыта российского природного газа. … У нас огромные запасы газа. Сейчас есть эффективные способы доставки газа по всему миру, в первую очередь это СПГ, морская перевозка», — сказал он во время сессии «Россия — Африка: раскрытие потенциала энергетического сотрудничества».
Кроме того, «Газпром» рассматривает Африку как точку приложения опыта компании в доведении природного газа до конечного потребителя, продолжил Хандога.
Также компания прорабатывает проекты газомоторного топлива, малотоннажного сжиженного природного газа (СПГ) и электроэнергии на газе, отметил он, уточнив, что надеется назвать конкретные страны и проекты на Африканской энергетической неделе в Кейптауне в начале ноября.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.