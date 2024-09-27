Дюков заявил, что электрозаправки уже начали приносить «Газпром нефти» прибыль

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. «Газпром нефть» намерена нарастить число электрозаправок в 2025 году до 140 штук, этот бизнес уже начал приносить прибыль. Об этом журналистам сказал глава «Газпром нефти» Александр Дюков в кулуарах Российской энергетической недели.
«Мы развиваем строительство электрозарядных станций там, где на них есть спрос. Прежде всего, это Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области, Нижний Новгород, а также федеральные трассы. Сейчас 65 электрозарядных станций работают на АЗС “Газпром нефти” и партнерских локациях, в следующем году планируем удвоить их число — до 140», — сказал он.
«Мы, конечно, и сейчас на этом зарабатываем, но больше верим в перспективу. Исходим из того, что будет постепенно увеличиваться количество электромобилей, расширяться этот рынок», — добавил Дюков.
О форуме
VII Российская энергетическая неделя проходит при поддержке правительства Российской Федерации, Минэнерго России и правительства Москвы. Организатор — Фонд Росконгресс.
ТАСС — информационный партнер Российской энергетической недели.