Дюков заявил, что электрозаправки уже начали приносить «Газпром нефти» прибыль

«Мы развиваем строительство электрозарядных станций там, где на них есть спрос. Прежде всего, это Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области, Нижний Новгород, а также федеральные трассы. Сейчас 65 электрозарядных станций работают на АЗС “Газпром нефти” и партнерских локациях, в следующем году планируем удвоить их число — до 140», — сказал он.