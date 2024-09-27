«Цифра брокер» запланировал запуск внебиржевой конвертации валюты

«Цифра брокер» планирует запустить новую услугу — внебиржевую конвертацию валюты — рассказали «РБК Инвестициям» в пресс-службе брокера. Это же следует из новой версии тарифов, которая вступит в силу с 11 октября.
«Цифра брокер» планирует запустить внебиржевую конвертацию валюты. Сейчас идет техническая подготовка к запуску. Регламент вступает в силу 11 октября. Мы планируем дать доступ к основным валютным парам в зависимости от спроса со стороны клиентов. В соответствии с действующими валютными ограничениями клиент сможет купить валюту, но вывести не сможет«, — пояснил “РБК Инвестициям” представитель инвестиционной компании.
В тарифах появился новый пункт, который озаглавлен «Оказание услуг по совершению внебиржевых конверсионных сделок». В нем говорится, что брокер будет исполнять заявки клиентов на внебиржевые конверсионные сделки «вне внутреннего валютного рынка Российской Федерации». «Цифра брокер» будет подавать поручения небанковским финансовым организациям, расположенным за пределами России и заключившим с ним соглашение на оказание брокерских услуг. В данной схеме иностранный брокер, как следует из текста тарифов, будет выступать как вышестоящий брокер.
Для внебиржевой конвертации валюты предусмотрены следующие условия:
Перечень доступных валют, их курсы, торговое время доводятся до клиента через электронную брокерскую систему «Цифра брокера»;
Для совершения внебиржевых конверсионных сделок принимаются исключительно лимитные заявки;
Исполнение поданных заявок возможно только за счет свободного остатка денежных средств на брокерском счете;
Расчеты по внебиржевым конверсионным сделкам проходят в день их заключения;
Брокер может совершать такие сделки без приказа клиента в случаях, установленных договором обслуживания или регламентом;
Комиссия брокера за исполнение внебиржевых конверсионных сделок клиентов не взимается.
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