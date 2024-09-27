«Цифра брокер» запланировал запуск внебиржевой конвертации валюты

В тарифах появился новый пункт, который озаглавлен «Оказание услуг по совершению внебиржевых конверсионных сделок». В нем говорится, что брокер будет исполнять заявки клиентов на внебиржевые конверсионные сделки «вне внутреннего валютного рынка Российской Федерации». «Цифра брокер» будет подавать поручения небанковским финансовым организациям, расположенным за пределами России и заключившим с ним соглашение на оказание брокерских услуг. В данной схеме иностранный брокер, как следует из текста тарифов, будет выступать как вышестоящий брокер.