Число вакансии в сфере туризма выросло в России на 26%

Средняя предлагаемая зарплата выросла в профобласти «Туризм, гостиницы, рестораны» в целом по России на 25% к январю и на 41% год к году и составила по итогам августа 53 тыс. рублей. В региональном разрезе самый заметный рост зарплат для специалистов сферы гостеприимства произошел в Чеченской республике — на 71% (с 35 тыс. до 60 тыс. рублей), в Республике Тыва — на 45% (с 55 тыс. до 80 тыс. рублей), а также в Магаданской области — на 38% (с 65 тыс. до 90 тыс. рублей).