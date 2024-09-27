«Бутербродекс» в первой половине сентября вырос на 2,4 пункта

Так, с 1 по 15 сентября средний чек вырос по сливочному маслу (на 5,3%, до 200 рублей), огурцам (на 4,5%, до 115 рублей), батону (на 2,4%, до 43 рублей), ветчине (на 1,9%, до 214 рублей), кофе (на 1,5%, до 199 рублей) и сыру (на 1%, до 212 рублей). Прежним остался по сахару (71 рубль).