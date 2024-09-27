Бумаги Ашинского метзавода обвалились на 50% на фоне дивидендного гэпа

Акции Ашинского метзавода (AMEZ) в пятницу после открытия торгов упали на 50,09%, или на ₽78,8 — до ₽78,52 за акцию, свидетельствуют данные Мосбиржи. Затем падение замедлилось: по состоянию на 10:05 мск акции компании теряют 42,47% и торгуются на отметке ₽90,5 за бумагу.
Бумаги компании падают на фоне дивидендного гэпа. В четверг, 26 сентября, был последний день, когда акции Ашинского метзавода можно было купить под дивиденды. Акционеры по итогам первого полугодия 2024 года получат по ₽77 на акцию, что по цене закрытия 26 сентября дает 48,95% дивдоходности. До этого Ашинский металлургический завод более 20 лет не выплачивал дивиденды владельцам своих акций.
В 2022 году у Ашинского метзавода изменилась структура акционеров. Ранее руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Андрей Ванин предположил, что новые акционеры, вероятно, хотят получить дивиденды от металлургического предприятия.
Среди аналитиков высказывалось мнение, что выплата больших дивидендов может указывать на возможные планы компании провести делистинг с Мосбиржи. «Такие огромные дивиденды просто так не платятся. Вполне вероятно, внутри компании происходят какие-то корпоративные события. Скорее всего, это закончится делистингом с Мосбиржи», — предположила команда Bitkogan инвестбанкира Евгения Когана.
О том, что делистинг акций не исключен, сообщал и аналитик «Альфа-Инвестиций» Игорь Галактионов. «На раскрытии мы видим оферту от АО “Урал-ВК” о выкупе 15% акций, что в прошлом примерно соответствовало free-float. Актуальную структуру акционеров мы не знаем, публичных заявлений не было, так что возможны любые сценарии, в том числе уход с биржи», — считает он.
Сама компания в решении совета директоров оставила без объяснений такой высокий размер дивидендов.
Дивиденды компании за первое полугодие 2024 года в разы выше чистой прибыли и сопоставимы с балансовой стоимостью корпорации, рассказал аналитик «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Ожиданий повторения аналогичных выплат в будущем нет, такой дивидендный разрыв может вообще не закрыться, предупредил эксперт.
Группа «Ашинский металлургический завод» производит металлический прокат, ленты из сталей и сплавов, металлические порошки, отливки, магнитопроводы, товары народного потребления и прочие изделия. Продукция завода поставляется на предприятия оборонного комплекса, атомной, авиационной и космической промышленности.
Завод АМЗ является градообразующим предприятием города Аша Челябинской области. Предприятие поставляет свою продукцию преимущественно на внутренний рынок.