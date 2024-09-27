Бумаги Ашинского метзавода обвалились на 50% на фоне дивидендного гэпа

Бумаги компании падают на фоне дивидендного гэпа. В четверг, 26 сентября, был последний день, когда акции Ашинского метзавода можно было купить под дивиденды. Акционеры по итогам первого полугодия 2024 года получат по ₽77 на акцию, что по цене закрытия 26 сентября дает 48,95% дивдоходности. До этого Ашинский металлургический завод более 20 лет не выплачивал дивиденды владельцам своих акций.