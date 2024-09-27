Банк ДОМ.РФ предложил внедрить стандартную ипотеку

«Сложность современного мира множится и растет, вместе с тем есть явный тренд на стандартизацию базовых сервисов и продуктов. В ипотеке бы это имело смысл. Это шаг, чтобы в России появилось то, что в ряде стран называется prime-сегмент ипотеки — стандартная ипотека, которая работает предсказуемым образом, на которую распространяются меры поддержки государства и которая легко секьюритизируется и обеспечивает со стороны государства защиту и доверие граждан», — сказал Федорко.
Он пояснил, что договор на стандартную ипотеку должен помещаться на одной странице. Информация в нем должна быть изложена четко и ясно, чтобы человек понимал условия, на которые соглашается.
По мнению Федорко, такая ипотека обеспечила бы конкуренцию между банками в интересах потребителей и увеличила бы уровень доверия к продукту. При этом для банков — это увеличение масштабов бизнеса, простота автоматизации процессов и сокращение издержек, добавил председатель правления Банка ДОМ.РФ.