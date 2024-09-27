Банк ДОМ.РФ предложил внедрить стандартную ипотеку

«Сложность современного мира множится и растет, вместе с тем есть явный тренд на стандартизацию базовых сервисов и продуктов. В ипотеке бы это имело смысл. Это шаг, чтобы в России появилось то, что в ряде стран называется prime-сегмент ипотеки — стандартная ипотека, которая работает предсказуемым образом, на которую распространяются меры поддержки государства и которая легко секьюритизируется и обеспечивает со стороны государства защиту и доверие граждан», — сказал Федорко.