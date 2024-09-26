Вкрутую меру: в РФ введут новый механизм сдерживания цен на яйца

— Она постоянно поднимается поставщиками на неделе российского ритейла, которая проходит в июне. С моей точки зрения, в этой ситуации нужно учесть мнение всех сторон. Исторически мы за поставщиков, так как ритейл — это крупный бизнес. Но его тоже надо услышать, поскольку для них этот бонус — мотивация к продаже. При этом мы всегда говорили о том, что размер этого бонуса должен быть ограничен разумными процентами, не пятью, а еще более меньшими, — пояснил представитель бизнеса.