Вкрутую меру: в РФ введут новый механизм сдерживания цен на яйца

Власти введут новый механизм сдерживания цен на яйца. Торговым сетям запретят получать вознаграждения от поставщиков в размере 5% за реализацию определенного количества товара. Как выяснили «Известия», профильные министерства — Минэкономразвития и Минсельхоз — поддержали проект постановления правительства, разработанный ФАС. Документ относит яйца первой и второй категорий в перечень социально значимых товаров, не предполагающих выплату вознаграждения. Сейчас к таким товарам отнесены хлеб, мясо кур, молоко.
Почему важно контролировать цены на яйца
В России введут новый механизм сдерживания цен на куриные яйца. Как выяснили «Известия», торговым сетям запретят брать вознаграждение от поставщиков за реализацию определенного количества товара. В настоящее время оно составляет до 5% от стоимости приобретенных яиц. Такой проект постановления правительства, подготовленного ФАС, поддержали профильные ведомства.
— По оценке министерства, данная мера окажет положительное влияние на ценовую ситуацию на внутреннем рынке и в дальнейшем продукция птицеводства будет оставаться доступной для широкого круга потребителей, — сообщили «Известиям» в пресс-службе Минсельхоза.
При этом там отметили, что с конца прошлого года наблюдается снижение отпускных цен на яйца. По данным министерства, за это время, по состоянию на 18 сентября, стоимость яиц первой и второй категорий сократилась на 22,6 и 29,5% соответственно и в среднем составляет 73,2 и 58,6 рубля. Указанная динамика транслируется в розницу, подчеркнули в министерстве.
Справка «Известий»
Дефицит куриных яиц в России и рост цен на этот товар возник в конце 2023 года. Только за октябрь они подорожали на 13,1% по сравнению с сентябрем, а в некоторых регионах их начали продавать поштучно. К концу года средняя розничная цена яиц увеличилась более чем на 40%. В результате правительство вынуждено было принять целый ряд мер. В том числе обнулить пошлины на импортные яйца, а также начать переговоры с дружественными государствами об увеличении поставок этой продукции.
— Проект постановления поступал в министерство и был согласован. В 2024 году наблюдается снижение цен на яйца: на 0,3% с начала сентября и на 19,7% с начала года, — пояснили «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития.
ФАС разработал документ для стабилизации цен и увеличения объема предложения этого товара на рынке. Он подразумевает включение куриного яйца первой и второй категорий в «Перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров, за приобретение определенного количества которых хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую деятельность, не допускается выплата вознаграждения». В настоящее время к таким продуктам относятся хлеб и хлебобулочные изделия, мясо кур и молоко пастеризованное 2,5−3,2% жирности.
В пояснительной записке к документу, которая есть у «Известий», ФАС сообщает, что более 60% куриных яиц производители реализуют через торговые сети. Наиболее востребованными у магазинов является продукция первой и второй категорий.
— Согласно сложившейся практике, взимаемое торговыми организациями вознаграждение за приобретение определенного объема товара направляется на реализацию мероприятий, стимулирующих спрос конечного покупателя. Вместе с тем куриные яйца — социально значимый товар, и потребность в них практически неизменна. Кроме того, яйцо куриное само по себе является трафикообразующим товаром в торговых организациях, — пояснили «Известиям» в пресс-службе ФАС.
При этом там отметили, что за счет прекращения выплат торговым организациям за продвижение товара у производителей появятся дополнительные средства, которые они могут направить на модернизацию и расширение производства.
«Известия» направили запрос в правительство, крупнейшие торговые сети и птицефабрики с просьбой оценить перспективы поддержки нового механизма.
Что будет с ценами на яйца в России
Гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева заявила «Известиям», что объединение поддерживает предложение ФАС по запрету выплат торговым сетям.
— Указанная мера положительно скажется на сдерживании цен на куриные яйца, а производители смогут инвестировать эти деньги в развитие своего производства, — пояснила она «Известиям».
Тема выплаты вознаграждения торговым сетям обсуждается уже не первый год, отметил президент «Опоры России» Александр Калинин.
— Она постоянно поднимается поставщиками на неделе российского ритейла, которая проходит в июне. С моей точки зрения, в этой ситуации нужно учесть мнение всех сторон. Исторически мы за поставщиков, так как ритейл — это крупный бизнес. Но его тоже надо услышать, поскольку для них этот бонус — мотивация к продаже. При этом мы всегда говорили о том, что размер этого бонуса должен быть ограничен разумными процентами, не пятью, а еще более меньшими, — пояснил представитель бизнеса.
Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев полагает, что предлагаемые меры не способны выполнить заявленные задачи по снижению цен на куриные яйца, но могут привести к дисбалансу конкуренции среди производителей и в конечном итоге ускорить рост цен.
— Вознаграждение не учитывается при определении цен на продовольственные товары и не оказывает на них влияние — это инструмент стимулирования торговых сетей приобретать большее количество товара и предоставлять этому товару маркетинговую поддержку. Механизм вознаграждения позволяет небольшим производителям попадать на полки крупных сетевых магазинов и выдерживать конкуренцию со стороны более крупных игроков. Ограничение конкуренции приведет к усилению рыночных позиций крупных производителей, которые могут в одностороннем порядке пересматривать и повышать цены, — пояснил он «Известиям».
По его словам, опыт ограничений вознаграждения торговых сетей также говорит об отсутствии эффекта на отпускные цены производителей: установленный в 2016 году 5%-ный лимит вознаграждения не привел к снижению цен производителей на продовольственные товары.
— Торговые сети ведут максимально ответственную политику по обеспечению доступности продуктов. Ритейлеры ограничивают наценки на 350 позиций социально значимых товаров, включая самые ходовые позиции куриного яйца, в пределах 10%, а в зависимости от ситуации на рынке применяют гибкий механизм сдерживания роста цен, устанавливая на некоторые товары нулевую или отрицательную торговую наценку. Внесение всей категории, в том числе премиальной продукции, в перечень социально значимых товаров лишит торговлю рычагов для сдерживания цен на самые ходовые позиции. Учитывая, что такая мера не предусматривает никаких обязательств ограничения или снижения цен со стороны поставщиков, формируется существенный риск роста инфляции, — подчеркнул Игорь Караваев.
Правительству необходимо принимать меры по сдерживанию цен, но они должны быть комплексными и в первую очередь направлены на поддержку птицефабрик, которые сейчас являются одними из низкорентабельных производств, полагает директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.