В ГД предложили компенсировать расходы на ЖКХ некоторым семьям

«На сегодняшний день, по данным Росстата, общая сумма долгов населения за жилищно-коммунальные услуги в 2023 году рекордно выросла на 8,7% и достигла 833,5 млрд рублей. Рост долгов связан с высоким ежегодным повышением коммунальных тарифов в условиях медленно растущих реальных доходов населения. Данная динамика оказывает негативное влияние на малоимущих и многодетные семьи, что, в свою очередь, не способствует демографическому росту», — говорится в документе, который есть у «Известий».
Авторы напоминают, что указом президента 2024 год объявлен Годом семьи, в рамках которого кабмином должна быть проведена комплексная работа по улучшению демографической политики и укреплению института семьи.
«В послании Федеральному собранию от 29 февраля этого года президент отметил, что среди многодетных семей уровень бедности равняется 30% и сильно превышает средний уровень бедности по остальным социальным группам. Данная динамика оказывает негативное влияние на институт семьи, ввиду чего необходимо увеличение мер государственной поддержки семей», — поясняют необходимость поддержки своей инициативы депутаты.
В начале осени жители ряда регионов столкнулись с тем, что сумма в квитанциях увеличилась на 15−20%, а где-то и значительно больше — 1 июля правительство проиндексировало тарифы по услугам жилищно-коммунального хозяйства. На стоимость повлиял комплекс причин, в том числе бюджеты субъектов, состояние инфраструктуры и разный вид топлива.