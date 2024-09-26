В ГД предложили компенсировать расходы на ЖКХ некоторым семьям

«На сегодняшний день, по данным Росстата, общая сумма долгов населения за жилищно-коммунальные услуги в 2023 году рекордно выросла на 8,7% и достигла 833,5 млрд рублей. Рост долгов связан с высоким ежегодным повышением коммунальных тарифов в условиях медленно растущих реальных доходов населения. Данная динамика оказывает негативное влияние на малоимущих и многодетные семьи, что, в свою очередь, не способствует демографическому росту», — говорится в документе, который есть у «Известий».