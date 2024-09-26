Урожай сливов: кабмин намерен смягчить санкции за утечку персональных данных

— Если утечка персональных данных произошла в отношении от 1 тыс. до 10 тыс. субъектов, то штраф для юридических лиц составит от 3 млн до 5 млн рублей, от 10 тыс. до 100 тыс. субъектов — от 5 млн до 10 млн рублей, более 100 тыс. — от 10 млн до 15 млн рублей, — разъясняет основатель профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс.