Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США своими руками убивают доллар, что побуждает переходить на национальные валюты.
«Мы видим, что доверие к доллару в значительной степени подорвано. Разрушение доверия к доллару усиливает тенденцию к бегству от него. Появление альтернативного платежного средства приведет к концу доллара. Однако события показывают, что бегство от доллара может начаться еще до появления такого платежного инструмента. Это приведет к краху всей атлантической системы, особенно США», — заявил Топкурулу.
По его словам, сегодня БРИКС развивается как институт, который будет организовывать будущее всего мира.
Как заявила в начале августа председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, платежная система SWIFT и доллар себя дискредитировали. Ранее она заявляла, что в БРИКС могут создать многостороннюю цифровую расчетно-платежную платформу «БРИКС Бридж» (BRICS Bridge), по ее словам, соответствующий доклад сейчас готовят Минфин и ЦБ РФ.
«Родина» является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих — крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.