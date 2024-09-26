Страны БРИКС выступили за создание общего налогового органа

Руководители налоговых администраций стран БРИКС выступили за создание общего постоянно действующего налогового органа. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной налоговой службы России (ФНС) по итогам совместного заседания глав фискальных органов объединения в Москве под председательством главы ФНС Даниила Егорова.



«Участники заседания поддержали возможность создания постоянно действующего секретариата налоговых администраций стран БРИКС. Эта перспектива будет обсуждаться в 2025 году в рамках председательства Бразилии в БРИКС», — сообщили в пресс-службе ФНС.



Необходимость секретариата уже становилась темой дискуссии год назад на аналогичной встрече в Кейптауне, указал в ходе заседания руководитель Службы доходов Индии Санджай Малхотра, передает корреспондент РБК. «Мы всегда поддерживали идею его формирования. Мы считаем, что для практической работы это исключительно важный момент. Россия цементирует работу по формированию ротационного секретариата — мы очень этому рады», — указал он.



Кроме того, на заседании в Москве было подписано рамочное соглашение по учреждению форума налоговых служб стран БРИКС. Предполагается, что заменит ежегодные встречи экспертов и руководителей налоговых ведомств на регулярную деятельность рабочих групп по совершенствованию налогового администрирования. Его подписание важно, так как соглашение закладывает «основы регулярного управления совместными проектами», пояснил Егоров в ходе своего выступления.



«Мы видим объективные тенденции роста и укрепления внешнеторговых связей, увеличение инвестиционной активности между нашими странами. Это ставит перед нами амбициозные задачи по поиску общих решений, обеспечивающих эффективное налоговое администрирование цепочек добавленной стоимости с минимальными издержками для ведения бизнеса между нашими странами», — указал он.



По предложению российской стороны в ходе заседания впервые в истории налогового сотрудничества БРИКС были сформированы рабочие группы по ключевым направлениям налогового администрирования — модернизации НДС, использованию и получению данных, клиентоцентричному подходу и кадровым практикам, отметили в пресс-службе ФНС.



«Достаточно остро» на повестке стоят и вопросы «мобилизации государственных доходов», сказал Егоров. Правительство ищет баланс между «фискальной и стимулирующей» функциями налоговой системы — в том числе в контексте международных отношений. В будущем работа форума глав налоговых служб БРИКС должна быть погружена в вопросы «актуальной международной повестки», чтобы быть более представленными на международных площадках и «своевременно реагировать на продвижение международных налоговых мер». «Недостаточная организационная инфраструктурная составляющая» пока препятствует достижению этой цели, указал Егоров.



БРИКС сформировался в июне 2006 года с участием Бразилии, России, Индии, Китая и первоначально назывался БРИК по первым буквам названий стран-основателей (Brazil, Russia, India, China). Позже к объединению присоединилась ЮАР, и его стали называть БРИКС. В январе 2024 года к организации присоединились Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. В 2024 году председателем БРИКС выступает Россия, в 2025 году оно перейдет к Бразилии.